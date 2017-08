(ANSA) - PECHINO, 29 AGO - La Cina critica il lancio del missile balistico della Corea del Nord, finito nel Pacifico dopo il sorvolo del Giappone, ma invita le parti all'"autocontrollo" mettendo in guardia che l'inasprimento del pressing su Pyongyang "non risolverà fondamentalmente il problema". Pechino "s'oppone" alle mosse del Nord in violazione delle risoluzioni dell'Onu, ha affermato Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri. "La situazione resta altamente sensibile e tutti dovrebbero creare le condizioni per la ripresa del dialogo e i negoziati".