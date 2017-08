Sicurezza:operazione Carabinieri a Venezia per Mostra Cinema

(ANSA) - VENEZIA, 29 AGO - E' in corso una maxi operazione dei Carabinieri per incrementare la sicurezza nelle aree di ingresso a Venezia e sull'isola del Lido, dove domani inizierà la Mostra del Cinema. Si sta sviluppando secondo due direttrici specifiche: la prima, con l'impiego di decine di Carabinieri e con il supporto di unità cinofile e di elicotteri, prevede il controllo delle ampie aree abbandonate del Lido a ridosso della zona centrale dell'isola; la seconda interessa il controllo del traffico dei veicoli in ingresso e uscita dalla città lagunare, con la predisposizione di una serie di posti di blocco.