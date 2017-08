(ANSA) - ROMA, 29 AGO- "Lo chiedo da donna, da madre e da cittadina: veramente Laura Boldrini, la donna che ricopre il più alto incarico della Repubblica Italiana, non ha nulla da dire sui gravissimi stupri di Rimini commessi da un branco di vermi magrebini? Veramente, in nome della difesa ideologica dell'immigrazione di massa, è disposta ad accettare la violenza sessuale come un 'male necessario' del multiculturalismo?". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.