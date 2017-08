Cordata precipitata: donati gli organi di un adolescente

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Sono stati donati gli organi del ragazzo morto ieri, in seguito all'incidente di domenica sul ghiacciaio della Presanella, in Trentino. L'adolescente, 14 anni ancora da compiere, era stato portato all'ospedale di Trento in condizioni gravissime. Nell'incidente due persone erano morte subito e altre sette erano rimaste ferite, tutti bresciani, di Sale Marasino. Il padre, ricoverato in rianimazione a Brescia, ieri è stato informato della morte del figlio e, subito dopo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente. Dopo il risveglio ha firmato il consenso alla donazione e stamani sono in corso i prelievi degli organi non danneggiati dal trauma. La collaborazione tra l'ospedale Santa Chiara di Trento e gli Spedali Civili di Brescia, riferisce l'azienda sanitaria trentina, ha permesso di informare costantemente il padre sulle condizioni cliniche del figlio e ha realizzato il desiderio della famiglia di donare gli organi del ragazzo. (ANSA).