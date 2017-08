Pestato a morte in discoteca: sindaco Lloret, stop violenza

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - "Qualsiasi atto di violenza è inammissibile in una società moderna. Ma quando questa violenza stronca in modo assolutamente ingiustificato una giovane vita è ancora più duro da accettare e ci lascia una sensazione di impotenza, rabbia contenuta, rifiuto, costernazione, tristezza e un profondo vuoto": così in una lettera aperta Jaume Dulsat i Rodriguez, il sindaco di Lloret de Mar, la locatità balneare non lontano da Barcellona dove il 22enne fiorentino Niccolò Ciatti è stato ucciso a calci e pugni. Il Comune di Lloret si è costituto parte civile e chiede "la pena massima" per i responsabili e annuncia ""più rigore e intransigenza" sul fronte della sicurezza della cittadina, che è una delle mete turistiche più gettonate ogni estate. "Oltre al dolore e all'impotenza che la morte di Niccolò ci ha provocato, atti come questi ci provocano rabbia e il più profondo rifiuto, perché sappiamo che non ce lo meritiamo".