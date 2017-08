Stupri Rimini: setacciati in mattinata stabili abbandonati

(ANSA) - RIMINI, 29 AGO - Proseguono serrate, a Rimini, le indagini per individuare i 4 componenti del branco che, nella notte tra venerdì e sabato, prima ha stuprato sulla spiaggia di Miramare una turista polacca e picchiato e rapinato l'amico che era con lei e poi ha abusato di una prostituta transessuale sulla Statale. In mattinata gli uomini della Polizia Municipale e della Polizia di Stato, sono tornati a setacciare le colonie abbandonate sul confine tra Miramare e Riccione e l'hotel 'Le Conchiglie', anch'esso abbandonato. A quanto appreso, si cerca di mettere pressione sulla comunità magrebina così da spingere a collaborare chi possa essere a conoscenza di elementi per rintracciare i 4 giovani protagonisti delle aggressioni. A Rimini, dove sono attesi in Questura, il console polacco in Italia e investigatori di Varsavia per collaborare con i colleghi riminesi, giornalisti televisivi del Paese dell'Est hanno preparato una postazione, per i collegamenti video, fuori dal Palazzo di Giustizia della città romagnola.