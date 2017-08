Nomadi: Torino, giunta approva nuovo regolamento campi

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Via libera della giunta comunale di Torino al nuovo regolamento per i campi nomadi autorizzati che potrebbe entrare in vigore dopo metà ottobre al termine dell'iter consiliare. Il regolamento, approvato oggi dell'esecutivo di Palazzo Civico, riguarda le aree sosta Sangone, Germagnano, Le Rose e strada dell'Aeroporto ed è previsto anche un bando per individuare un project manager incaricato di analizzare le singole situazioni di chi vive nei campi anche per costruire percorsi di inclusione adeguati. Il regolamento prevede il rilascio di un nulla osta alla sosta, che si ottiene pagando 600 euro l'anno più le utenze, valido un anno, rinnovabile e che può essere concesso in via straordinaria per 6 mesi o 40 giorni per eventi familiari. Saranno individuati 3 delegati per ciascun insediamento e chi non rispetta le regole previste incorre in sanzioni da 100 a 500 euro fino all'allontanamento per i casi più gravi, come ad esempio i roghi di rifiuti. "Sì tratta di un lavoro frutto di una grande collaborazione" sottolineano gli assessori coinvolti, Roberto Finardi (Sicurezza), Sonia Schellino (Welfare) e Alberto Unia (Ambiente) che evidenzia come sia "il primo passo verso qualcosa di più grande, il superamento dei campi. Ci stiamo occupando di un tema abbandonato da troppo tempo - aggiunge - non facile da risolvere ma lo abbiamo affrontato in modo serio, non per fare tutto in fretta e subito ma per farlo bene".(ANSA).