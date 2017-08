Incendi: sembra attenuarsi emergenza nel cosentino,3 focolai

(ANSA) - COSENZA, 29 AGO - Sembra attenuarsi l'emergenza incendi nella provincia di Cosenza, dove negli ultimi giorni numerosi roghi hanno devastato il territorio, creando in alcuni casi anche situazioni di pericolo per i cittadini. Al momento risultano attivi tre focolai, nei comuni di Pietra Paola, Plataci e Saracena, dove stanno operando sia squadre dei vigili del fuoco che di Calabria verde. Sugli incendi stanno operando anche i Canadair. La preoccupazione rimane comunque alta, considerato che si va verso le ore più calde, anche se oggi le temperature massime sono in leggero calo. In particolare, le squadre a terra stanno ancora bonificando il terreno nei dintorni di Rose, San Fili e Castiglione, colpite nei giorni scorsi da violenti incendi. (ANSA).