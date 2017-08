(ANSA) - BRUXELLES, 29 AGO - Il missile di Pyongyang è "una seria minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale". Lo afferma l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini esprimendo sostegno al Giappone e appoggiando "le richieste per un incontro urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, oggi". "L'unità della comunità internazionale in questa sfida è essenziale - aggiunge -. L'Ue valuterà ulteriori risposte adeguate, in stretta consultazione con i partner chiave, ed in linea con le decisioni del Consiglio di sicurezza Onu".