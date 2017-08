(ANSA) - NEW YORK, 29 AGO - "Azioni che minacciano e destabilizzano aumentano solo l'isolamento del regime nord coreano. Tutte le opzioni sono sul tavolo". Lo afferma il presidente americano Donald Trump, commentando il nuovo lancio da parte di Pyongyang. "Il mondo ha ricevuto l'ennesimo messaggio della Corea del Nord forte e chiaro: questo regime ha segnalato il suo disprezzo per i paesi vicini, per tutti i membri delle Nazioni Unite e per gli standard minimi di comportamento accettabile a livello internazionale", ha proseguito Trump.