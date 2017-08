Migranti: sindaco Lega Senago, grazie a Salvini per plauso

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - "L'eco che ho suscitato mi ha positivamente sorpreso, ne sono contenta. E ringrazio il segretario federale Matteo Salvini per il suo plauso pubblico: non ho fatto altro che rispettare in toto il mandato conferitomi dai miei concittadini". Lo dice Magda Beretta, sindaco leghista di Senago, in provincia di Milano, interpellata sulla sua decisione di uscire dal patto con la Prefettura per l'accoglienza di migranti. Una scelta che i sindaci della Lega avevamo annunciato mesi fa per dare priorità "agli italiani" senza casa, ma che ha ottenuto risultato proprio per il sostegno pubblico di Salvini. "Probabilmente - dice il sindaco - ho fatto scalpore perché essendo stata appena eletta sono uscita dal patto, mentre gli altri miei colleghi non vi avevano aderito. Ma in campagna elettorale ero stata molto chiara sui temi dell'immigrazione e della sicurezza".