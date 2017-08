Caccia: in Umbria apre come da calendario, ma orario ridotto

(ANSA) - PERUGIA, 29 AGO - "In Umbria la stagione venatoria comincerà come da calendario, con la preapertura sabato 2 e domenica 3 settembre, con una riduzione d'orario sabato, quando il prelievo sarà consentito fino alle 15": l'assessore regionale Fernanda Cecchini annuncia quanto approvato oggi dalla giunta, su sua proposta, e spiega che "come prevede la normativa", sono state confermate le due giornate di preapertura alle specie migratorie, "lasciando inalterato il calendario venatorio 2017/2018". Nel contempo, sono state raccolte le sollecitazioni "di associazioni ambientaliste e dall'Ispra circa le conseguenze sulla fauna selvatica prodotte in tutta Italia dalla perdurante forte siccità e dalle temperature elevate". In Umbria, comunque, "non si registrano fenomeni di forte criticità per la fauna selvatica", anche perchè "la superficie boschiva percorsa da incendi è di circa 600 ettari su un totale di 380 mila". "Peraltro - ricorda l'assessore - nel calendario venatorio è contenuto il divieto di caccia per dieci anni nelle aree boscate in cui ci sono stati incendi". "Pur essendoci tutte le condizioni per praticare la caccia nel territorio regionale - ribadisce Cecchini - abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di attenzione e rispetto dell'ambiente e della fauna, anticipando di alcune ore la chiusura dell'attività venatoria nella prima giornata di preapertura. Domenica 3 settembre la caccia, come prevede il calendario, sarà possibile dalle 6,15 alle 13". "Una scelta - conclude - che siamo certi verrà condivisa dal mondo venatorio per il ruolo che svolge quale 'sentinella' e presidio del territorio e dell'ambiente". (ANSA).