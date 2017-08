Dopo gol sfida ancora il Parkinson suonando le percussioni

(ANSA) - NAPOLI, 29 AGO - Non si arrende al Parkinson, Francesco D'Antuono, 38 anni, di Angri (Salerno), che dopo avere messo a segno un gol in una partita ufficiale di campionato, soprattutto contro la malattia che lo affligge, ora si lancia in una nuova sfida: mettere a tacere il "tremore" delle sue mani e suonare le percussioni in un concerto di Gigi D'Alessio. A breve pubblicherà un video-appello su Youtube indirizzato all'artista partenopeo, sempre sensibile a queste iniziative. Lo scorso 28 aprile D'Antuono è sceso in campo nelle fila dell'Angri in una partita ufficiale del campionato di Promozione, per dimostrare che la malattia si può anche mettere in un angolino, ogni tanto. "Anche con il Parkinson posso avere un vita normale", dice Francesco, che ha già coronato il suo sogno con due altri artisti partenopei: Sal Da Vinci e Peppe Barra, con i quali ha suonato la chitarra.