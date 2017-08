Rogo in tempio hindu nel Reggiano, danni ingenti

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 29 AGO - Danni ingenti nel tempio hindu di Novellara, nel Reggiano, al cui interno si è sviluppato un incendio intorno alle 4 della notte. Nella struttura di via Provinciale Nord, inaugurata lo scorso maggio, sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Al suo interno non c'erano persone. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma da una prima analisi pare che sia stato un corto circuito a causare il rogo. L'intervento dei pompieri per spegnerlo è durato circa due ore. (ANSA).