Sardegna: Cdm impugna legge omnibus su urbanistica

(ANSA) - CAGLIARI, 29 AGO - Tegola per la Giunta Pigliaru e la maggioranza di centrosinistra alla guida della Sardegna nel percorso di approvazione della nuova legge urbanistica, già al centro di aspre polemiche. Il Consiglio dei ministri ha infatti deciso di impugnare la legge omnibus, cosiddetta "di manutenzione", che va a modificare sei vecchi provvedimenti legislativi ormai superati, a ritroso sino al 1985. Si tratta del provvedimento approvato a metà luglio dal Consiglio regionale, propedeutico all'esame della nuova legge sul governo del territorio. La frenata di Roma arriva in un momento di forti fibrillazioni nell'Isola attorno alle nuove regole legate al paesaggio e al cemento, mal di pancia che scuotono non solo gli ambientalisti ma ampie fette del centrosinistra e del Pd in particolare, con Renato Soru, 'padre' del Ppr, il Piano paesaggistico regionale che varò quando era governatore, in rotta di collisione con la politica urbanistica della Giunta Pigliaru. Per Palazzo Chigi, alcuni passaggi della legge impugnata "prevedono interventi che si pongono in contrasto con le norme fondamentali in materia di paesaggio contenute nella legislazione statale, eccedendo in tal modo dalle competenze statutarie attribuite alla Regione Sardegna dallo Statuto speciale di autonomia, e violando l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione", che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Ora si è in attesa che il dicastero degli Affari regionali espliciti le censure contestate che hanno portato all'impugnazione. (ANSA).