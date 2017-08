Sicilia: Miccichè, quasi definito ticket Musumeci-Armao

(ANSA) - PALERMO, 29 AGO - "Lo consideriamo chiuso, ma con Musumeci abbiamo deciso che quando sarà ufficiale faremo una conferenza stampa all'Ars". Lo dice il commissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè parlando del ticket Musumeci - Armao che dovrebbe traghettare il centrodestra unito alle regionali di novembre in Sicilia. "Sono convinto - aggiunge Miccichè - che la strada giusta è questa e sono convinto che si andrà avanti. C'è un programma che è quello di Gaetano Armao che vorremmo venisse preso in considerazione dalla coalizione".