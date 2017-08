Scritta contro i vaccini su bus, sospeso l'autista dell'Atac

Da oggi l'autista dell'Atac che domenica scorsa sul display del bus che stava guidando ha scritto: "Vaccinati sto c..." e poi ha fotografato il 'suo' bus e postato l'immagine sulla pagina Fb no vax 'Genitori e bambini liberi e sani - popolo unico', è stato sospeso. Lo comunica l'azienda dei trasporti pubblici capitolini spiegando che si tratta di una "sospensione cautelare" del dipendente "per l'utilizzo improprio del display di un bus di linea". Nella stessa giornata di domenica l'Atac aveva fatto sapere di aver "immediatamente avviato tutti gli accertamenti utili ad individuare le responsabilità" del gesto bollato come "grave ed inaccettabile violazione dei regolamenti aziendali e conseguente danno all'immagine della società". L'azione dell'autista aveva provocato parecchie reazioni sui social network e da parte esponenti del Pd che aveva giudicato inaccettabile il comportamento del dipendente e chiedevano punizioni esemplari.