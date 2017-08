Migranti: blog Grillo, patto Parigi fiasco con soldi Italia

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Ci risiamo. Arroccati a Parigi, i cosiddetti leader europei hanno premuto control-v. Per la Libia stesso trattamento riservato alla Turchia e cioè pioggia di denaro per fermare i migranti. Ma in che modo e a chi? E chi controllerà che la loro gestione sia efficiente e civile? Non basta stanziare più soldi, servono strategie chiare di una seria cooperazione allo sviluppo. Altrimenti, il rischio è quello di appoggiare, politicamente ed economicamente, leader e Capi di Stato a dir poco discutibili. Proprio come è stato fatto con la Turchia". Lo scrive Laura Ferrara, eurodeputata M5S, sul blog di Beppe Grillo dal titolo: "Soldi (nostri) alla Libia: l'accordo Macron-Merkel sui migranti non funzionerà". "L'accordo di Parigi sarà l'ennesimo fiasco perché non si interviene sulle cause profonde che spingono le persone a fuggire dalle loro terre. Macron vuole militarizzare delle aree e far pagare il conto del suo nuovo interventismo agli italiani, così come la Merkel ha fatto con la Turchia".