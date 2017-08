Sgombero migranti, perquisizione Digos in palazzo Roma

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Perquisizioni della Digos sono in corso nel palazzo di via Curtatone a Roma, occupato per quattro anni da migranti e sgomberato dieci giorni fa. Gli investigatori stanno cercando documentazione utile all'inchiesta su un presunto racket sugli affitti all'interno dell'edificio. Sul posto anche la polizia scientifica per documentare lo stato dei luoghi in cui vivevano gli occupanti.