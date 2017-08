Ischia: Mattarella giunto sull'isola, al via la visita

(ANSA) - ISCHIA, 29 AGO - Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è giunto in elicottero sull'isola di Ischia, per una visita ai luoghi colpiti dal terremoto di otto giorni fa. Accolto dai sindaci, dal governatore, Vincenzo De Luca, e dal prefetto di Napoli Carmela Pagano, Mattarella si recherà nella 'zona rossa' di Casamicciola, l'area più danneggiata dal sisma. Ora il presidente della Repubblica sta per incontrare gli uomini del Centro operativo mobile (Com) in piazza Marina. Previste infine tappe a Lacco Ameno e ad Ischia Ponte.