(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - Trovati dai Carabinieri Forestali (ex Cfs) più inneschi in punti diversi per l'incendio doloso che ieri pomeriggio ha distrutto nel Chianti decine di ettari di bosco ceduo nei pressi di Ponte agli Stolli (Firenze). Il bosco peraltro era già secco, con evidente fenomeno di filloptosi, la caduta anticipata delle foglie rispetto al normale periodo autunnale. Secondo quanto appreso gli inneschi sono stati realizzati in modo artigianale, con acceleranti di facile reperibilità in commercio, e collocati lungo la strada provinciale del Sugame. I carabinieri forestali li hanno sequestrati e consegnati al Ris. In corso le verifiche su un paio di ipotesi investigative per risalire ai responsabili. Ieri per spengere l'incendio sono stati fatti intervenire ben sei velivoli, cinque elicotteri e un Canadair.