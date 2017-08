Carabinieri del Noe denunciano autodemolitore abusivo

(ANSA) - BOLOGNA, 29 AGO - Un autodemolitore abusivo è stato sequestrato ad Anzola Emilia dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Bologna: trovati 350 veicoli fuori uso, 15 rubati. L'indagine è partita nel 2016; il Noe aveva individuato l'attività abusiva in un terreno di proprietà sia di privati che di un Ente pubblico. Le analisi hanno rivelato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per idrocarburi e metalli pesanti e hanno dato il via a procedure per la bonifica. Il censimento dei 350 mezzi ha fatto scoprire che 27 erano rubati, altri 15 risultavano radiati dal PRA per esser esportati. La presenza sul territorio nazionale - spiega il Noe - rende evidente la falsità delle dichiarazioni dei proprietari. L'operazione ha portato alla denuncia del gestore per i reati ambientali e ricettazione. Denunciati altri 18 per falsità ideologica in atto pubblico. I Cc sono infine risaliti ai proprietari dei veicoli rottamati in modo illegale: per loro sanzioni amministrative per un totale di 385 mila euro. (ANSA).