(ANSA) - VENEZIA, 29 AGO - È stato scarcerato il 25enne marocchino residente ad Arzignano (Vicenza) arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale per aver violentato una 17enne sabato notte all'uscita da una discoteca a Jesolo. Per il 'destino' del ragazzo, che si era sempre proclamato innocente affermando che la ragazza era consenziente al momento del rapporto, sarebbe stato determinante un file audio registrato dallo stesso 25enne durante l'incontro con la minorenne. Testimonianza tecnologica, un WhatsApp, che i suoi amici avrebbero consegnato al difensore e quindi al pm e al giudice. La stessa accusa non ha chiesto il carcere per il marocchino in Italia con la famiglia di origine.