Ecco "Amatricianae": il libro benefico col le ricette dei grandi chef

A distanza di un anno esatto dal terremoto, esce in libreria e negli online store «Amatricianae: Grandi Chef Italiani Insieme per Amatrice": un progetto editoriale a scopo benefico, nato dall’idea della Casa Editrice Plan (con sede nelle Marche), che ha vissuto da vicino gli avvenimenti del 2016 e che è stato realizzato con ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Lo rende noto un comunicato, nel sottolineare che il libro «Amatricianae" raccoglie le ricette di oltre 30 esponenti dell’alta cucina italiana, che, con la collaborazione del Comune di Amatrice (che ha tutelato con un marchio di origine la vera ricetta), hanno proposto personali interpretazioni dell’Amatriciana. I proventi della vendita del libro, che ha un prezzo di copertina di 19,90 euro, saranno devoluti per finanziare alcuni progetti di ricostruzione a Configno, frazione di Amatrice conosciuta per il Museo delle Arti Tradizionali, nato sotto la supervisione del Ministero delle Belle Arti, per la sua oasi naturalistica, e per una corsa internazionale su strada (giunta quest’anno alla quarantesima edizione) che ha visto in passato la partecipazione di campioni come gli olimpionici Gelindo Bordin e Stefano Baldini. Come spiega il Presidente di ALMA Enzo Malanca: <Non potevamo rimanere indifferenti alla richiesta d’aiuto delle popolazioni colpite dal sisma: partendo da una ricetta simbolo della tradizione culinaria italiana come l’Amatriciana, che in questi ultimi 12 mesi è diventata il fulcro di molteplici iniziative benefiche, la nostra Scuola ha voluto coinvolgere grandi chef, gli stessi con cui collabora dal 2004 per formare i futuri ambasciatori della cucina italiana e con cui promuove la nostra identità gastronomica nel mondo. La risposta è stata straordinaria: sono una trentina i grandi interpreti della cucina italiana d’autore che hanno raccolto il nostro appello». Al progetto editoriale promosso da ALMA e da Edizioni Plan hanno contribuito, in rigoroso ordine alfabetico: Paolo Barrale; Massimo Bottura; Moreno Cedroni; Stefano Ciotti; Accursio Craparo; Enrico Crippa; Stefano Deidda; Loretta Fanellla; Fabio Giacopelli; Herbert Hintner; Ernesto Iaccarino; Antonia Klugmann; Pietro Leemann; Paolo Lopriore; Isa Mazzocchi; Alessandro Miocchi; Enrico Nativi; Davide Oldani; Giuseppe Pellegrino; Giancarlo Perbellini; Valeria Piccini; Niko Romito; Angelo Sabatelli; Filippo Sinisgalli; Luigi Salvi; Davide Scabin; Maurizio e Sandro Serva; Massimo Spigaroli; Luciano Tona; Fulvio Vailati; Gianfranco Vissani. Non poteva esimersi dal proporre una sua interpretazione dell’Amatriciana il Maestro Gualtiero Marchesi, Rettore di ALMA, con il suo piatto dal titolo «Insieme».