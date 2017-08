(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Trovo agghiacciante il livello del dibattito di questi giorni". Laura Boldrini su Repubblica.it reagisce con forza a chi l'accusa di essere rimasta in silenzio di fronte agli stupri di Rimini. "Sono polemiche deprecabili, di chi mira solo ad avvelenare il clima. La mia condanna è ovviamente incondizionata. Chi dubita del mio impegno in questo ambito è sicuramente in malafede e con intento strumentale". Quanto al leghista che aveva evocato uno stupro ai suoi danni, Boldrini dice:"Un episodio ripugnante.Stanno toccando il fondo".