(ANSA) - MILANO, 29 AGO - "Una donna di 51 anni, residente nel Lazio e in vacanza a Merone (Como) è deceduta ieri sera all'ospedale Fatebenefratelli di Erba (Como), a causa di una sepsi di origine meningococcica di cui ancora non si conosce il ceppo. Il campione e' già stato inviato per la tipizzazione al centro di riferimento regionale presso il Policlinico di Milano". Lo ha comunicato in una nota l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.