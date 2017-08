(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Il mese di agosto che si sta per concludere conferma una radicale inversione di tendenza rispetto agli sbarchi di immigrati sulle coste italiane. Ad oggi gli arrivi sono stati 3.194 a fronte dei 21.294 dell'agosto dello scorso anno. Il saldo negativo è dunque di 18.100 persone, mentre già luglio aveva fatto segnare un dimezzamento degli sbarchi (11.459 contro i 23.552 del luglio 2016). Lo si rileva dai dati aggiornati del ministero dell'Interno. Dal primo gennaio 2017 ad oggi, inoltre, la percentuale dei migranti arrivati in Italia via mare rispetto allo stesso periodo del 2016 è -7,62%, con 98.407 persone giunte quest'anno contro le 106.523 del 2016.