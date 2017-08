(ANSA) - CATANZARO, 29 AGO - Un nubifragio, accompagnato da una violenta grandinata, ha colpito la fascia ionica catanzarese, in particolare la zona di Cropani Marina e Simeri Mare. Chicchi di grandine grandi come acini d'uva hanno danneggiato auto e tetti di abitazioni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro per allagamenti di scantinati e abitazioni. La forte pioggia ed il vento hanno anche divelto alcuni alberi. Al momento, ai vigili del fuoco non risultano danni alle persone. (ANSA).