(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 29 AGO - Una parrucchiera di 35 anni, Nuccia Vullo, e la figlia di 6 anni sono state travolte, ieri sera, da un'automobile, mentre attraversavano la strada in via Venezia, alla periferia est di Gela. La donna è morta dopo il suo ricovero in ospedale, mentre la bambina, che ha subito un grave trauma cranico, è deceduta oggi nella tarda mattinata. L'investitore, dopo l'incidente, ha proseguito la sua corsa rendendosi irreperibile, ma poi si è costituito facendo ritrovare l'auto che aveva nascosto dopo l'incidente.