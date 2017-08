Terremoto: 30 mila alunni Marche,172 docenti e Ata in deroga

(ANSA) - ANCONA, 29 AGO - Sono 172 i posti in deroga tra personale docente e Ata destinati alle scuole dell'obbligo marchigiane nel cratere sismico, o alle scuole che hanno accolto studenti a causa del terremoto in base alle esigenze presentate dai dirigenti scolastici. La quota finanziaria assegnata dal Miur per l'intervento è di 344.773 euro mensili. Prevista anche la copertura in termini di risorse e personale delle necessità che potranno sorgere quando le famiglie sfollate torneranno nei loro paesi di origine, sempre nel corso dell'anno scolastico. Attualmente sono 30.096 gli alunni dei comuni del cratere che torneranno sui banchi a settembre. Il punto è stato fatto in un incontro in Regione tra il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Marco Ugo Filisetti, l'assessore all'Istruzione Loretta Bravi e i sindaci dei Comuni terremotati. I posti aggiuntivi sono stati assegnati con l'integrazione dell'art 18 bis del Dl 189/16, che ha garantito ulteriori risorse per l'anno scolastico anno 2017-18. ''C'è un decreto, ci sono risorse e personale e abbiamo condiviso i criteri con un grande lavoro a monte e la collaborazione continua con il ministro Valeria Fedeli e l'Ufficio scolastico regionale'' ha detto Bravi. ''L'incontro di oggi è servito per verificare cosa abbiamo e cosa ci manca e affinare quindi, le assegnazioni istituto per istituto. L'obiettivo di tutti noi è ridare vita alle comunità ripopolando l'entroterra. Nel frattempo tutte le esigenze manifestate dai sindaci sono state raccolte e verranno tenute nella debita considerazione". Ai sindaci che non erano presenti all'incontro verrà inviato il file di sintesi: hanno 48 ore di tempo per comunicare il loro fabbisogno.