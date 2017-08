Siccità: Nardella, a Firenze no emergenza, no razionamenti

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - Per la siccità "al momento attuale a Firenze non c'è una situazione di emergenza, è sotto controllo, e non ci sono emergenze tali da obbligare a razionamenti". Lo ha garantito oggi il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se Firenze corresse il rischio di razionamenti come sta avvenendo a Roma. "Speriamo che il servizio di previsione meteorologica funzioni, visto che sono previste precipitazioni nel fine settimana- ha aggiunto -. Se non arrivano proveremo a fare qualche danza della pioggia ma, al di là delle battute, possiamo dire che la situazione è sotto controllo e non ci sono emergenze tali da obbligare un razionamento dell'acqua in città. Detto questo è bene ricordare a tutti i cittadini che l'acqua è un bene scarso e prezioso e che è giusto applicare quelle regole di buon senso per evitare lo spreco dell'acqua, soprattutto in stagioni molto difficili e di grande siccità come quella che stiamo vivendo a Firenze e in tutta Italia". (ANSA).