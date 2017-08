Russia: respinto appello di Oleg Navalni

(ANSA) - MOSCA, 29 AGO - Il tribunale regionale russo di Oriol ha respinto l'appello di Oleg Navalni, fratello dell'oppositore russo Alexiei, che chideva di sostituire la detenzione in carcere con una misura più mite negli ultimi dieci mesi di pena che gli restano da scontare. La corte ha motivato la decisione con le numerose violazioni delle regole del carcere di cui è accusato Oleg Navalni, rinchiuso in una casa circondariale della regione di Oriol, in Russia occidentale. Nel dicembre del 2014, in un processo in cui molti osservatori vedono lo zampino del Cremlino, ad Alexiei Navalni e a suo fratello Oleg erano stati inflitti tre anni e mezzo di reclusione per una presunta truffa alla società francese di cosmetici Yves Rocher. All'oppositore è stata concessa la sospensione della pena e imposto un periodo di prova di cinque anni, ma Oleg è finito dietro le sbarre. Oleg Navalni dovrebbe essere scarcerato il 30 giugno 2018.