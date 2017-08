(ANSA) - PESARO, 29 AGO - ''Ho temuto per la tenuta democratica di fronte a barricate per l'arrivo di migliaia di stranieri, e a sindaci che mi dicevano no...Ho capito che andava governato subito il flusso migratorio e l'abbiamo fatto''. Così il ministro dell'Interno Marco Minniti, intervistato a Pesaro nell'ambito della Festa tematica dell'Unità dedicata agli Enti locali. ''Abbiamo fatto da apripista - ha aggiunto - e Parigi ieri ha capito e approvato il nostro lavoro''. Quanto serve per fermare il flusso? gli è stato chiesto: ''Almeno quanto speso per la rotta dei Balcani: 3 più 3 miliardi''. Quanto ai rapporti con la Libia, secondo Minniti ''i sindaci delle città libiche sono i nostri principali alleati''.