Ischia: Giuseppe Grimaldi nominato commissario emergenza

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - L'architetto Giuseppe Grimaldi è stato nominato commissario delegato per l'emergenza terremoto di Ischia. Lo prevede un'ordinanza, firmata oggi dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato oggi dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento disciplina i primi interventi urgenti conseguenti al sisma. Al commissario spetta il coordinamento dei centri operativi attivati sul territorio, degli interventi già avviati e di quelli che, successivamente, saranno ritenuti necessari al superamento delle criticità in atto. L'ordinanza, inoltre, autorizza il commissario ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione (Cas) di 900 euro mensili al massimo ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta, in tutto o in parte, o sgomberata. Prevista, infine, l'attivazione di un contingente straordinario di personale militare per assicurare il presidio delle zone rosse che opererà secondo le direttive del prefetto di Napoli.