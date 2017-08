(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Carissime, carissimi, alla fine della Festa Nazionale dell'Unità di Imola, preziosa occasione in cui la nostra comunità potrà ritrovarsi, il treno del PD nazionale toccherà - per quasi dieci settimane - tutte le province italiane in un viaggio capillare nel nostro meraviglioso Paese. Non sarà una campagna elettorale, né un tour fatto di discorsi e comizi, ma più semplicemente un incontro con le realtà vive dell'Italia". Lo scrive il segretario del Pd Matteo Renzi in una lettera a tutti i dirigenti dem.