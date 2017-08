(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Noi pensiamo che il PD sia il vero argine ai populismi e l'unica forza politica in grado di rappresentare una speranza concreta per milioni di persone. I prossimi mesi chiuderanno una legislatura in cui l'Italia è tornata al segno più nell'economia e nella fiducia, in cui si sono realizzate riforme storiche attese da decenni e il Paese sta decisamente meglio rispetto a qualche anno fa. Tuttavia sappiamo che moltissimo c'è ancora da fare". Così Matteo Renzi in una lettera ai dirigenti del Pd.