Multato a Roma, spezza braccio al vigile

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Troppo lunghi i rilievi per un incidente stradale e un motociclista innervosito spezza un braccio al vigile urbano. E' accaduto la scorsa notte in piazza Cavour, nel quartiere Prati, dove un agente della polizia locale è stato aggredito soltanto perché ha impiegato troppo tempo a redigere gli atti. "Quanto è successo questa notte ad un nostro agente della Polizia Locale è intollerabile" ha commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Una inaudita violenza che - ha aggiunto - ha colpito in pieno centro chi compie quotidianamente il proprio servizio a favore della comunità. A nome di tutta la città voglio non solo esprimere la totale e sincera solidarietà al vigile e a tutto il corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, ma voglio assicurare che saremo sempre al fianco di chi con diligenza e caparbietà lavora per rispetto delle norme e della legalità".