(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 29 AGO - Una scena così forse non si era ancora mai vista: un giovane si inginocchia per fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Ma lo fa davanti al Papa, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. È accaduto nell'udienza del Papa ai parlamentari cattolici e il protagonista è il giovane parlamentare venezuelano Dario Ramirez. L'incontro si è svolto, domenica scorsa, a porte chiuse ma la notizia del curioso 'siparietto' è trapelata in queste ore. A pubblicare il video del momento del tutto particolare è il National Catholic Register nel quale si vede un Papa Francesco stupito ma anche divertito dalla scena.