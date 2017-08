(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - Sequestro di persona a scopo di estorsione è l'accusa con cui il gip di Trento ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare che riguarda cinque persone, su richiesta della direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Trento. I carabinieri del comando provinciale, in particolare quelli della compagnia di Borgo Valsugana, sono al lavoro dall'alba per gli arresti. L'indagine, iniziata a marzo scorso, è stata denominata Ramson, e ha portato alle accuse nei confronti dei cinque, di nazionalità italiana e albanese. Erano già indagati per associazione criminale armata dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti. (ANSA).