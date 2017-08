HOUSTON - Sono saliti a 18 i morti a causa delle inondazioni seguite al passaggio della tempesta tropicale Harvey in Texas. Tre ulteriori decessi sono stati confermati nell'area di Houston. Si tratta di due donne, di 89 e 76 anni, una annegata in casa e l'altra vicino ad un'automobile. Una terza donna, di 45 anni, ha abbandonato la sua automobile ed e' caduta nella piena. E' deceduta nonostante il trasporto in ospedale. Le autorita' e le famiglie hanno confermato il numero di 18 vittime sebbene i corpi di alcune, trascinati dalle acque alluvionali, non siano stati trovati.