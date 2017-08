Uragano Harvey: la mamma annega, la figlia di 18 mesi salva sul suo cadavere

Una piccola di 18 mesi è rimasta aggrappata al cadavere di sua mamma annegata nella corrente di un canale di drenaggio ed è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco di Beaumont, una delle cittadine del Texas sommersa dalla forza distruttiva dell’uragano Harvey.

Il capo dei pompieri, Brad Penisson, ha detto che l’auto su cui si trovavano la mamma e la bimba è rimasta intrappolata in un parcheggio allagato e la donna ha cercato di mettersi in salvo a piedi stringendo la piccola fra le braccia, ma è stata travolta dalla corrente del canale di drenaggio in piena ed è morta annegata.

La bimba è rimasta aggrappata al corpo ormai senza vita della donna per circa 800 metri lungo il canale prima di essere soccorsa dai pompieri, che hanno cercato invano di risuscitare la madre. Le loro identità non sono state rese note poichè il padre, che si trova fuori città, non è stato ancora informato della tragedia.