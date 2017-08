Assalto portavalori Pisa, sgominata banda

(ANSA) - FIRENZE, 30 AGO - Sgominata la banda che, il 30 settembre 2016, ha assaltato due furgoni portavalori sull'autostrada A12 nei pressi di Pisa. La polizia ha attuato in Toscana e Puglia una vasta operazione nei confronti dei componenti del 'commando' che tuttavia non riuscì a forzare la blindatura dei mezzi. A Cerignola (Foggia), Firenze, e Stornara (Foggia), i poliziotti delle Squadre Mobili di Firenze, Pisa, Ancona e Foggia, con il coordinamento e la partecipazione diretta del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, stanno eseguendo una ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Pisa su richiesta di quella Procura della Repubblica, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di numerosi soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentata rapina, porto abusivo di arma da fuoco, ricettazione e riciclaggio.