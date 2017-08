India: Mumbai inondata da piogge, milioni bloccati e 5 morti

(ANSA) - NEW DELHI, 30 AGO - Quattro giorni di piogge battenti legate al monsone stagionale, con un picco nella giornata di ieri, hanno messo in ginocchio Mumbai, la capitale industriale e finanziaria indiana nello Stato centrale di Maharashtra, con milioni di persone bloccate, le comunicazioni ferroviarie, stradali ed aeree severamente limitate, e almeno 5 morti. In vari punti di Mumbai e della sua provincia, in 12 ore sono caduti fino a 300 millimetri di acqua, che hanno provocato l'inondazione di molte vie di comunicazione con allagamenti nei quartieri di un metro di acqua nelle case al piano terra. Con oltre 21 milioni di abitanti, Mumbai è la più popolosa città indiana, e la sua rete ferroviaria trasporta ogni giorno 7 milioni di pendolari. Il traffico automobilistico ed i trasporti pubblici sono stati praticamente paralizzati e il traffico aereo ha subito forti ritardi e cancellazioni. Tutte le scuole sono chiuse.