Sequestrarono connazionale minorenne, arrestati 2 nigeriani

(ANSA) - BOLOGNA, 30 AGO - Hanno sequestrato una giovane minorenne, loro connazionale, arrivata in Italia lo scorso luglio. Per questo, nelle prime ore di ieri, la Polizia di Stato di Bologna ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip della città emiliana nei confronti di due cittadini nigeriani. I due - si legge in una nota della Questura felsinea - sono stati rintracciati dalla Squadra Mobile, con la collaborazione di quella di Caserta ed il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, all'interno di una abitazione di Casapesenna, nel Casertano dove, per circa due settimane, la giovane era stata tenuta segregata subendo violenze fisiche e psicologiche. Giunta in Italia dal Paese africano, la ragazza era stata collocata presso l'Hub di Bologna e, successivamente, prelevata da due suoi connazionali che l'hanno portata con la forza in provincia di Caserta chiedendo per la sua liberazione la somma di 2.000 euro.(ANSA).