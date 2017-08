Vasto incendio bosco nel Bolognese, strada chiusa

(ANSA) - BOLOGNA, 30 AGO - Un vasto incendio di bosco impegna dalla serata di ieri una decina di squadre dei Vigili del Fuoco nella zona fra Vergato e Cereglio, sull'Appennino bolognese. Le fiamme interessano un'area di almeno 6 ettari e si concentrano nella frazione di Susano, dove la strada provinciale 25 Vergato-Zocca è stata chiusa al traffico, oltre che per il fumo anche per la caduta di massi dalla collina che va a fuoco. Non risultano feriti, ma alcune case nella zona boschiva sono state evacuate a scopo precauzionale. I pompieri stanno operando dalle 21.30 di ieri, oltre che con personale da terra anche con due elicotteri. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia Municipale e sanitari del 118. A quanto si apprende, i focolai dell'incendio sarebbero almeno due e questo non farebbe escludere un'origine dolosa del rogo.(ANSA).