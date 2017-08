Gran Bretagna, il giudice riunisce la bimba cristiana alla sua famiglia

Colpo di scena nel controverso caso della bambina cristiana di 5 anni data in affidamento dal municipio di Tower Hamlets a Londra a famiglie di musulmani osservanti. Dopo che il Times aveva denunciato la vicenda oggi lo stesso giornale riporta in prima pagina la notizia dell’intervento di un giudice che ha stabilito che la piccola sia riunita ai suoi familiari ponendo fine così alla sua traumatizzante convivenza all’interno di due famiglie islamiche.

Il magistrato, Khatun Sapnara, fra l'altro musulmano praticante, ha quindi stabilito l’affidamento alla nonna della bimba, che da tempo aveva fatto richiesta per poterla accogliere, ritenendo che questo sia «nel migliore interesse» della minore.