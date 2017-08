Birmania: OIM, 18.000 Rohingya fuggiti in Bangladesh

(ANSA) - COX'S BAZAR (BANGLADESH), 30 AGO - Diciottomila persone della minoranza etnica musulmana dei Rohingya sono fuggite in Bangladesh a causa delle violenze in Birmania: lo ha reso noto oggi Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). "Centinaia e centinaia" di persone sono rimaste bloccate nella 'terra di nessuno' alla frontiera tra la Birmania e il Bangladesh, ha aggiunto Sanjukta Sahany, portavoce dell'OIM a Cox's Bazar, una città del Bangladesh al confine birmano. Le nuove violenze in Birmania, sostengono i gruppi di attivisti e per la difesa dei diritti umani, sono state provocate dall'esercito birmano che ha incendiato villaggi e ucciso civili in rappresaglia per gli attacchi da parte di militanti Rohingya contro posti di blocco. Il governo birmano accusa i Rohingya delle violenze, che fino a domenica scorsa hanno provocato 96 morti.