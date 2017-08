A settembre 9 mln italiani in vacanza, +7.2% su 2016

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Più di 9 milioni di connazionali, pari al 14.9% della popolazione, effettuerà almeno un giorno di vacanza nel corso del mese di settembre 2017. Il dato è in crescita del 7.2% rispetto al 2016, quando andò in vacanza a settembre il 13.9% della popolazione. Emerge dall'ultima indagine di Federalberghi sulle vacanze degli italiani. Per 7,5 milioni (12.4%) si tratterà della vacanza principale dell'estate (quella più lunga o più economicamente rilevante), mentre gli altri 1,5 milioni si concederanno un supplemento di relax. Nel mese di settembre, arrivano negli esercizi ricettivi italiani più di 12 milioni di turisti, tra cui 5,1 milioni di italiani (42.6%) e 7 milioni di stranieri (57.4%). Il flusso è in costante crescita: negli ultimi sei anni gli arrivi sono aumentati di oltre il 21% (+30.5% per gli stranieri e +10.6% per gli italiani). La Germania è di gran lunga il principale mercato per l'Italia, con 1,6 milioni di arrivi a settembre, seguita da Stati Uniti (625 mila arrivi), Francia (460 mila), Regno Unito (450 mila), Svizzera (360 mila).