Montagna: riprese ricerche due tedeschi dispersi su Mt. Rosa

(ANSA) - AOSTA, 30 AGO - Sono riprese oggi le ricerche in elicottero dei due alpinisti tedeschi dispersi da sabato scorso nella zona tra il rifugio Quintino Sella e la Capanna Gnifetti sul gruppo del Monte Rosa. Le ricognizioni del soccorso alpino valdostano si concentrano in particolare sul Naso del Lyskamm (4.272 metri). Partiti da Zermatt e saliti in funivia al Piccolo Cervino, venerdì sera hanno raggiunto il rifugio Quintino Sella, per poi affrontare, sabato mattina, la traversata del Naso del Lyskamm con destinazione Capanna Gnifetti, dove non sono arrivati. (ANSA).