Sicurezza: Asaps, 1.130 agenti aggrediti primi 6 mesi 2017

(ANSA) - BOLOGNA, 30 AGO - Nei primi sei mesi del 2017, sono stati 1.130 gli agenti delle forze dell'ordine aggrediti fisicamente durante normali controlli su strada. E' quanto emerge dall''Osservatorio Sbirri Pikkiati' dell'Asaps, l'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale secondo cui il picco di violenze si è registrato a luglio con 313 aggressioni: 10 al giorno con un agente al pronto soccorso ogni 2 ore e mezza. In base ai numeri raccolti dall'associazione 1.130 aggressioni alle divise - solo per quanto riguarda i controlli stradali escludendo tutte quelle riconducibili a motivi di ordine pubblico - vogliono dire 6 al giorno, una ogni 4 ore. Nel dettaglio 546 hanno avuto come bersaglio i Carabinieri (48,3%), 386 la Polizia di Stato (34,2%), 117 la Polizia Locale (10,4%) mentre il resto è riferito ad altri corpi. In 306 casi (27,1%) l'aggressore è risultato ubriaco o drogato, in 520 episodi l'aggressore era uno straniero (46%). In 213 attacchi (18,8%) sono state usate armi proprie o improprie.